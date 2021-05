Pourquoi vous ne pouvez pas manger qu'une chips ?

Quelques minutes plus tard, c'est fichu, vous avez tout mangé. La saveur beurrée, alliée au sel, au sucre et au croustillant parfait, vous a comme attrapé. Rassurez-vous, vous ne manquez pas de volonté, vous êtes seulement victime d'un stratagème très élaboré des géants de l'industrie alimentaire.

Comment l'industrie nous manipule pour nous rendre accros

Dans son dernier ouvrage "Nourriture, libre arbitre et comment les géants de l'alimentation exploitent nos addictions" ("Hooked : Food, Free Will, and How The Food giants Exploit our addictions"), le journaliste Michael Moss s'interroge sur les mécanismes qu'utilisent les industriels pour manipuler des aliments bas de gamme mais séduisants, pour nous faire consommer plus.

Notre attrait irrépressible pour le sucre et la graisse n'est pas une nouveauté. On sait depuis longtemps qu'ils activent le circuit de la récompense et de l'accoutumance. La faute à nos neurones, conditionnés depuis des milliers d'années, pour stocker ces aliments, en cas de disette.

La nouveauté réside dans la manipulation minutieuse de nos instincts les plus primaires pour nous pousser à consommer des aliments et nous rendre accros.

Comme l'introduction d'innombrables combinaisons de saveurs et d'ingrédients que nous ne trouvons que très rarement dans la nature.