Pourquoi souffre-t-on quand il fait chaud ?

Une personne qui s'adonne au sport aux heures chaudes et en plein cagnard s'expose imprudemment au risque du "coup de chaleur d'effort" ou "hyperthermie maligne d'effort" car elle accroît le risque de voir sa température corporelle dépasser les limites supportables.

Pourquoi souffre-t-on quand il fait trop chaud ? Notre corps cherche à s'adapter et maintenir à tout prix sa température centrale stable, autour de 37 degrés, pour éviter le coup de chaleur. L'effort physique en pleine canicule aggrave le danger.

Chaleur et effort physique : quand le corps n'en peut plus !

Au-dessus de 37°C, notre corps fait un effort considérable pour se refroidir et avec un effort sportif, on aggrave considérablement le risque de voir la température du corps augmenter.

L'hyperthermie maligne (HM) d'effort se produit au cours ou au décours immédiat d'un exercice physique intense et prolongé, et associe une altération de la conscience et une hyperthermie sévère (température supérieure à 39 °C).

C'est le moment où le corps, incapable de compenser ses pertes d'eau, ne peut plus faire face à la montée de température.

Le coup de chaleur d'effort peut toucher des gens se livrant à diverses activités sportives (marathon, randonnée, jogging entre midi et deux heures ...) ou professionnels (travailleurs du bâtiment).

Pour maintenir sa température centrale stable, autour de 37 degrés (36°1-37°8), le corps dispose d'un thermostat. Ce centre de la thermorégulation se trouve dans le cerveau, plus exactement dans l'hypothalamus. Des récepteurs thermiques cutanés lui transmettent des informations par les nerfs et la moelle épinière, abritée dans la colonne vertébrale.