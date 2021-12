Pour stimuler votre cerveau et être de bonne humeur, 10 minutes de jogging suffisent

Il existe pléthore d'études scientifiques qui soulignent les bénéfices d'une activité physique sur notre humeur et nos capacités cognitives. Faire de l'exercice contribue à améliorer nos capacités d'apprentissage et de mémoire et nous aide à réduire l'anxiété et la dépression. Une récente étude japonaise suggère qu'il suffirait de courir seulement 10 minutes pour booster notre humeur et nos fonctions cérébrales.

La course à pied plus efficace que le vélo !

L'activité physique est une source de bienfait pour notre santé, notre bien-être et notre cerveau, comme le montrent une multitude d'études scientifiques depuis de nombreuses années. Mais une récente suggère qu'une seule séance de course à pied de dix minutes aurait des effets sur notre humeur et nos fonctions cérébrales. Selon les chercheurs de l'université de Tsukuba au Japon, dix minutes de jogging auraient plus d'impact que le vélo, exercice qui sert habituellement dans les études scientifiques. Les chercheurs ont mesuré l'impact du jogging sur le cerveau. "La course à pied, comparée au pédalage, est un mouvement de locomotion du corps entier qui peut conférer une meilleure santé mentale en stimulant fortement le cerveau. Bien que la course à pied ait un impact sur la santé mentale, les mécanismes cérébraux sous-jacents n'ont pas encore été déterminés car presque toutes les études mécanistiques ont été réalisées sur le pédalage", explique l'étude.

10 minutes suffisent à améliorer l'humeur et les fonctions cognitives