Pour se ressourcer, des chercheurs préconisent des pauses sans téléphone.

Si vous avez besoin de faire une pause pour recharger vos batteries pendant une journée de travail harassante, des chercheurs américains conseillent fortement de ne pas regarder votre smartphone.

Cette étude de 2019, publiée dans le Journal of Behavioral Addictions et menée par des chercheurs de l'Université Rutgers, a recruté 414 participants et leur a donné des jeux de lettres à résoudre.

Une fois que la moitié du temps était écoulée, de nombreux participants pouvaient prendre une pause. Pendant ce break, ils avaient le choix de remplir une liste de courses fictive soit sur leur téléphone, un écran d'ordinateur ou sur papier. Le reste des participants ne bénéficiaient pas de pause.