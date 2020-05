Piscines et salles de sport rouvrent en Europe, le déconfinement fait un pas de plus

Fini le sport en solo, que ce soit à la maison ou en plein air. Piscines, salles de gym et clubs de fitness ont rouvert leur portes lundi dans plusieurs pays dont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, marquant une nouvelle étape du déconfinement en Europe.

"Nos clients sont impatients , nous avons travaillé en ligne avec quelques habitués mais rien ne vaut l'ambiance de la salle", explique Roberto Pizzicone, le gérant d'un petit établissement du centre de Rome. "En près de trois mois, nous n'avons gagné que 200 euros et ce sera dur pour les mois qui viennent parce que 40% de nos clients, souvent les plus de 60 ans, nous disent qu'ils vont un peu attendre avant de revenir, le temps de voir comment évolue l'épidémie", précise-t-il.

Pour beaucoup, il s'agit d'aller perdre sous les haltères ou sur le tapis de course les calories accumulées pendant les mois de confinement, même si certains ont continué à faire de l'exercice à la maison ou à pratiquer le jogging. Mais l'approche de l'été et du retour sur les plages est aussi un stimulant pour aller transpirer.

Des clients prudents mais confiants

C'est le cas de Fiorella Mari, 61 ans, qui fréquente une salle de sport à Milan, la capitale de la Lombardie durement touchée et qui ne prévoit d'ailleurs la réouverture que dans une semaine. "Je n'ai pas envie de retourner à la salle parce que je n'ai pas confiance dans les autres, je crains qu'ils ne fassent pas attention", déclare la sexagénaire, qui dit même songer à se faire rembourser son abonnement.

A la World Class Laugar, la plus grande salle de sport d'Islande, qui a rouvert ses portes à Reykjavik, on goûtait lundi au plaisir de la fonte retrouvée. "C'est génial d'être là. J'ai l'impression que le Covid-19, c'est presque fini ici, et je sens que la salle de sport est sûre, je sais qu'ils nettoient, ils mettent beaucoup d'antiseptiques partout. Et nous essayons de ne pas être trop proches les uns des autres", confie Helga Bergman, une esthéticienne de 55 ans. L'Islande a enregistré 1.804 cas de cette maladie et 10 morts sur une population de 365.000 habitants.