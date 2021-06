Piqûres d’insectes : 5 huiles essentielles pour vous soulager cet été

Plus

C’est l’été et on adore ça ! C’est merveilleux pour se balader, pour profiter du soleil, pour flâner dans les bois, le long d’une rivière, pour faire la bronzette sur la plage, pour arpenter des montagnes, pour faire du sport… Le tout arrosé d’un bon petit rafraîchissement en plein air ou même couronné par un bon barbecue ou un pique-nique improvisé sur-le-champ. C’est l’été rayonnant de tous ces plaisirs mais c’est aussi la saison des petits inconvénients. Les petites bébêtes profitent elles aussi de cette farandole estivale pour piquer ou mordiller ci et là quelques bouts de chair appétissants. Les piqûres d’insectes, de guêpes, d’abeilles, de moustiques, de taons, d’araignées grignotent ainsi la féerie du tableau mais fort heureusement des remèdes issus de la nature, des plantes s’offrent à nous pour garder la pêche durant tout l’été. Quelles sont ces huiles essentielles qui nous aideront à soulager les piqûres d’insectes ? Parcourons le trousseau de l’aromathérapie pour découvrir ces petits trésors soin et santé.

Quand piqûres et morsures nous font la peau

Une morsure de moustique, ce n’est pas bien méchant direz-vous. Les piqûres d’abeilles, de guêpes ou les morsures de moustiques, de taons, d’araignées, de punaises bien que souvent bénignes, elles peuvent nous faire la peau, elles provoquent : démangeaisons

irritations cutanées

gonflements

cicatrices

douleurs

rougeurs

inflammations Privilégiez les huiles essentielles antalgiques, anti-inflammatoires, calmantes, anti-prurigineuses et cicatrisantes est le conseil que nous délivre l’aromatologue Aude Gelli. Elle nous propose un petit cocktail de soins pour nous soulager en cas de piqûres d’insectes. Des huiles essentielles qui pourront compléter notre pharmacie familiale pour profiter pleinement et sereinement de nos vacances, de cet été.

5 huiles essentielles pour se soigner des piqûres d’insectes

1. La lavande aspic, la référence suprême

L’huile essentielle de lavande aspic est la référence en matière de coup de soleil mais aussi en matière de piqûres et de morsures d’insectes. Elle soulage efficacement et rapidement grâce au linalol qu’elle contient et à ses propriétés : antalgiques

calmantes

antibactériennes

anti inflammatoire

cicatrisante Cette essence fait office d’anesthésiant local en plus d’être antibactérienne. On la conseille d’ailleurs pour toutes les affections cutanées dont les brûlures sévères, elle a tout pour elle. Utilisation : 1 goutte de lavande aspic pure sur la piqûre toutes les 15 minutes pendant 2 heures comme le recommande l’aromatologue Aude Gelli.

2. Le géranium rosat type bourbon pour les démangeaisons

Cette huile essentielle sera bien utile en cas de douleur et de fortes démangeaisons. On l’apprécie pour sa faculté cicatrisante, on lui reconnaît de nombreuses propriétés comme celle d’être : anti-infectieuse

cicatrisante

antalgique

anti-prurigineuse Utilisation : Déposez 2 gouttes d’huile essentielle de géranium bourbon dans 2 gouttes d’huile végétale de millepertuis. Appliquez sur la piqûre, 2 à 3 fois par jour. Le Docteur en pharmacie Jean-Philippe Zahalka dans son dictionnaire complet d’aromathérapie souligne également sa vertu anti-inflammatoire cutané en plus de lui reconnaître la faculté d'éloigner les moustiques. Il l’associera d’ailleurs à la lavande aspic en cas de piqûres d’insectes selon le dosage suivant : 1 goutte de Géranium Bourbon et 1 goutte de lavande aspic en application sur la piqûre à raison de 3 fois par jour. Lire aussi : Quelles huiles végétales pour diluer les huiles essentielles ? Faire un test cutané pour chaque huile essentielle est important et notamment pour le géranium, le diluer dans une huile végétale comme celle du millepertuis ou de macadamia est recommandé pour les peaux réactives.

3. L’eucalyptus citronné, l'anti-inflammatoire

Cette huile essentielle d’eucalyptus citronné est un anti-inflammatoire puissant grâce au citronellal qu’elle contient. On la privilégiera dans le cas de piqûres d’insectes en raison de ses propriétés suivantes : anti-inflammatoire

anti-infectieuse

apaisante cutanée Utilisation : Déposez 1 goutte d’huile essentielle d’eucalyptus citronné dans 4 gouttes d’huile végétale de millepertuis. Appliquez sur la piqûre, 2 à 3 fois par jour.

4. La menthe poivrée pour les douleurs

Si les douleurs occasionnées par une piqûre d’insecte sont conséquentes, l’huile essentielle de menthe poivrée est celle qu’il vous faut. Elle cumule les propriétés suivantes : antalgique

anesthésiante

anti-inflammatoire

anti-infectieuse En plus de son action antalgique recherchée en cas de piqûre douloureuse, la menthe poivrée est aussi très rafraîchissante. Utilisation : Déposez 1 goutte d’huile essentielle de menthe poivrée sur la piqûre.

5. La lavande officinale (lavande vraie) pour la cicatrisation

Comme sa congénère la lavande aspic, l’huile essentielle de lavande officinale a de nombreuses vertus. Elle est royale pour soulager la douleur, les démangeaisons et surtout pour cicatriser la peau après une piqûre d’insecte. Elle est reconnue pour ses propriétés : calmantes

antalgiques

cicatrisantes

régénérantes cutané Utilisation : Déposez 1 goutte de lavande officinale pure sur la piqûre toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Lire aussi : Pharmacie de voyage = vacances sans souci Jean-Philippe Zahalka la dit royale tant elle a des vertus plurielles, c’est selon lui une des essences à avoir impérativement dans sa trousse de pharmacie grâce à son incroyable polyvalence mais aussi en raison de sa très bonne tolérance cutanée.

Les recommandations