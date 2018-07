Pique-nique romantique, comment surprendre votre moitié

Pensez à prendre ce qu'il faut en boisson : Du vin et des bières, des sodas et des jus de fruit c'est chouette... De l'eau c'est indispensable, n'oubliez pas d'en prendre !

De vrais couverts, de vraies assiettes et de vrais verres : C'est le must et ça donne tout de suite une tournure romantique et chaleureuse.