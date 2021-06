Pilule du lendemain : attention à la rumeur

Les contraceptions hormonales, quotidiennes et d'urgence, fonctionnant avec les mêmes mécaniques et les mêmes hormones , il n'y aucune question à se poser à propos de la pilule du lendemain.

Joëlle Robion, gynécologue et membre du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, enfonce le clou : EllaOne ou Norlevo (les 2 pilules actuellement commercialisées en France) ne présentent aucun risque, "qu'on la prenne une, cinq ou dix fois au cours de sa vie".

A propos de la fertilité, les médecins sont formels. Alors pourquoi la pilule du lendemain ne parvient-elle pas à rassurer ?

Pour Caroline Rebhi, ce mythe, propagé par le bouche-à-oreille, est issu d'"une volonté de contrôler, interdire ou au moins retarder l'âge des premiers rapports sexuels".

Des esprits conservateurs, religieux intégristes et militants pro-vie de tous poils ou parfois – constatation plus étonnante - certains pharmaciens, se laissent aller à quelque leçon de morale et peuvent décourager les femmes et les hommes qui poussent la porte de leurs officines.

"Contrôler le corps des femmes, et surtout des jeunes femmes, a toujours été un enjeu", rappelle Caroline Rebhi.

