Pas équipé pour vous entraîner à la maison ? Servez-vous des objets du quotidien.

Ces derniers peuvent donc, en cette période de confinement, se retrouver à court de matériel pour réaliser leurs exercices physiques à domicile. Mais pas de panique : certains objets dont dont on se sert tous les jours feront très bien l'affaire.

Un balai pour faire des squats

Si vous faites partie de ceux et celles qui ont envie de s'y mettre mais qui ne disposent pas d'haltères ou autre matériel, c'est possible. Il suffit d'observer ce qui vous entoure chez vous et de faire appel à votre créativité.

Pour la musculation, pourquoi ne pas remplacer les haltères par des livres épais ou des bouteilles remplies d'eau ?

Idem pour le fitness : beaucoup d'exercices ne nécessitent pas de matériel particulier mais certains objets pourront vous aider à réaliser des mouvements précis, comme un balai pour des squats ou encore des fentes en vous appuyant sur l'assise d'une chaise.

Quant aux exercice visant à muscler ses abdos, nul besoin d'appareil : il vous suffit de vous allonger sur le sol, de préférence sur un tapis (ou sur un linge type serviette de bain), et de coincer vos pieds sous un canapé.

Si vous vivez dans une maison ou un appartement avec escalier, vous pouvez vous entraîner à les descendre et à les remonter plusieurs fois de suite, à votre rythme. Cet exercice tout simple auquel on ne pense pas forcément s'avère pourtant très efficace pour travailler son cardio.