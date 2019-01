Palmarosa, l'huile essentielle à tout faire

Le parfum délicat que dégagent les feuilles de Palmarosa (Cymbopogon martinii var. Motia) n'est pas le seul atout de cette plante originaire d'Asie, plus précisément d'Inde et du Vietnam. Elle possède aussi des propriétés que l'on gagnerait à exploiter pour la santé et le bien-être.

Et quoi de mieux que son huile essentielle pour en profiter pleinement ? L'huile essentielle de Palmarosa est, en effet, réputée pour son action stimulante sur le système nerveux et les défenses naturelles. Elle permet également de prévenir les infections et les inflammations. Riche en géraniol, un terpène, elle est un remarquable antiseptique naturel.

On peut ainsi s'en servir en cas de sinusite : pour cela, il suffit d'en mélanger 2 gouttes avec 5 ml de macérât huileux d'arnica et 1 goutte d'huile essentielle de gaulthérie, avant d'appliquer le tout en massage au niveau des sinus et tout autour. En cas d'otite, on peut apaiser la douleur en associant 2 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa à la même quantité d'huile essentielle d'eucalyptus radié et de gaulthérie, ainsi qu'à 5 ml de macérât huileux d'arnica. A utiliser en massage autour de l'oreille 3 fois par jour, pendant 5 jours.

La lutte contre les pellicules fait aussi partie du champ d'action de l'huile essentielle de Palmarosa : en mélanger 5 gouttes à la même quantité d'huile essentielle de lavande officinale, 3 gouttes d'huile essentielle de géranium rosat et 1 yaourt. Appliquer sur les cheveux, masser délicatement, laisser agir un quart d'heure et rincer.