Où peut-on réserver les logements Airbnb les moins chers ?

Généralement, quand on manque d'inspiration pour trouver la destination de ses prochaines vacances, on chine les bonnes affaires. Sur Airbnb, on se demande souvent quelles sont les villes où l'on peut se loger bon marché.

D'après une étude britannique menée par Uswitch.com, il faut se rendre à Pompéi, en Italie, pour bénéficier du tarif le plus avantageux, soit environ 55 euros (47,21 livres).

L'objectif de l'étude se limitait aux adresses se trouvant à proximité d'un monument ou d'un lieu de passage incontournable pour les touristes.

Un rayon de deux kilomètres a servi de base pour dresser la liste tandis que 45.573 logements ont été passés en revue ainsi que 2,5 millions d'avis publiés sur la plateforme.