Où avoir un premier rendez-vous?

On se pose souvent la question de savoir où se retrouver, quoi faire ou pas pour le 1er rendez-vous... Que vous vous connaissiez ou pas, la question se pose parce que, même si l'on était amis avant, un rendez-vous en amoureux ce n'est pas la même chose ! On vous dresse ici une liste des pour et contre des endroits auxquels on peut penser pour une rencontre entre (potentiels) amoureux

Au cinéma Le monde se divise en deux : les adeptes du 1er rdv au cinéma et ceux qui détestent ça. A la rédac, les deux camps nous donnent comme arguments principaux... la même base : - On ne peut pas parler parce qu'il y a un film + On a une base de sujet à exploiter après le film Dans les autres arguments négatifs, on a de tout : "je pleure toujours et je ne veux pas qu'il me voit comme ça", "je ne vais jamais au cinéma" (ce qui est un bon argument), "je n'aime que les films d'auteurs et, pardon pour le cliché, mais peu d'hommes apprécient", etc. Les positifs vous diront que c'est un moyen de savoir ce que l'autre apprécie, une bonne occasion de parler pendant le film si vous ne pouvez jamais vous en empêcher (à quoi cela sert-il de mentir sur qui l'on est?), de quoi rire ensemble, et d'être proches physiquement en se parlant à l'oreille... Vous y aviez pensé à celle-là ?! via GIPHY

Au restaurant Encore des débats au sein de la rédac! C'est fou comme on peut découvrir ses collègues en discutant de ce beau sujet qu'est l'amour... + permet de passer un plus long moment ensemble qu'à un bar - oblige à rester plus longtemps avec l'autre si le feeling ne passe pas On retrouve de nouveau une base commune aux deux arguments principaux et les deux ont raison! Dans les - on peut également ajouter : le risque d'épinards entre les dents, le risque de faire du pied sans le vouloir, l'ennuie mortel qu'une conversation inintéressante peut provoquer, les bâillements à dissimuler, le véganiarisme (oui oui) de l'autre qui ne veut rien manger, on en passe et des meilleures! Dans les + par contre : si le feeling passe, on peut passer un très bon (et long) moment, on apprend à découvrir l'autre à travers ses choix et on peut partir de chaque plat pour raconter un souvenir personnel et enrichir la conversation, on peut se faire du pied, on peut regarder l'autre manger et voir comme il n'est pas glamour (plutôt négatif en fait)... via GIPHY

A une expo Là on parle aux intellectuels! Une expo c'est une bonne idée si on sait que la personne en face a les mêmes goûts sinon vous risquez de vous retrouver devant une chaise sur laquelle se trouve une cannette de coca qui se fait écraser par le marteau de Thor...et à devoir expliquer la symbolique extrêmement développée de la conjoncture économique en Afghanistan à l'époque de Rackam le Rouge en 1867 représentée dans cette œuvre majeure de...euh... comment il s'appelle l'artiste déjà? Voilà. via GIPHY