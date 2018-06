Du coup nous sommes allés voir ce que c'était et quels en étaient les bénéfices. Nous vous avions d'ailleurs déjà donné des petits conseils pour que votre ventre se sente mieux (et le reste de votre corps par la même occasion).

Le massage du ventre, à quoi ça sert?

On a testé : le massage du ventre chez Nadia Di Pasquale - © Tous droits réservés

Souvent décrit comme le 2ème cerveau, le ventre est parsemés de 200 millions de neurones. Siège des émotions, notre ventre est aussi le réservoir de l’énergie et de la force vitale selon la médecine chinoise et, même si l'on adhère pas à la médecine orientale et à leur vision des choses, il n'en reste pas moins que notre ventre joue un rôle primordial dans notre santé au quotidien !

Si le massage se réaffirme aujourd’hui comme un outil précieux dans le bien-être au quotidien, il est une zone du corps essentielle systématiquement évitée... le ventre !

Le Chi Nei Tsang est un massage de guérison puissant, issu de la plus ancienne tradition taoïste chinoise. Par un mélange subtil de touchers et de palpers légers, doux et profonds, le thérapeute élimine progressivement les tensions et les nœuds de l'abdomen afin de restaurer la vitalité physique et psychique.

Votre médecin peut vous prescrire quelques séances en cas de colon irritable, constipation, ballonnements, crampes abdominales, troubles digestifs, surpoids, douleurs dorsales, stress, anxiété, douleurs psychosomatiques, manque d'énergie ou encore fatigue chronique...