"Ni sale ni secret" : au lycée, des ateliers pour "dédramatiser" les règles.

Au cours de sa vie, si on met bout à bout tous les cycles, une femme aura ses règles en moyenne pendant six ans. Elle utilisera près de 11.000 protections jetables pour un budget estimé de 8000 euros , une somme qui comprend aussi l’achat de sous-vêtements de rechange ou d’antidouleurs.

Dans une salle du lycée professionnel Daniel Balavoine de Bois-Colombes, un chiffre s’affiche en grand sur le tableau : "100 millions de jeunes filles dans le monde ratent une semaine d’école à cause de leurs règles et par manque d’accès à des produits d’hygiène adaptés".

"Si les hommes avaient leurs règles, ce serait dégoûtant ?" : dans un lycée près de Paris, filles et garçons évoquent pour la première fois ensemble ce sujet, à l’initiative de l’association "Règles élémentaires", qui sensibilise les jeunes en milieu scolaire pour "briser un tabou" et lutter contre la précarité menstruelle.

En parler en classe permet de déconstruire les clichés

Qu’est-ce qu’un cycle ? Combien coûte en moyenne un paquet de protections jetables ? Quels sont les différents types de protections ? Qu’est-ce que la précarité menstruelle ? La ménopause ? Quels sont les mythes et coutumes qui entourent les menstruations ?

Pendant près de deux heures, au travers de modules créés avec une gynécologue et une graphiste et de quizz, l’intervenante évoque le sujet d’un point de vue pratique et ludique plutôt qu’anatomique.

Et passés les premiers ricanements gênés, filles et garçons se détendent. Les questions fusent : "Est-ce qu’on peut tomber enceinte quand on a ses règles ? C’est quoi, l’hymen ? Pourquoi les règles arrivent la nuit ? Qu’est-ce qui se passe si on change de sexe ?".

Autant de demandes qui montrent des lacunes chez ces adolescents mais aussi l’envie d’approfondir pour dépasser les préjugés.

"Pourquoi les femmes sont bizarres quand elles ont leurs règles ?", lance l’un d’eux, suscitant l’hilarité générale.

"C’est faux de dire : 'T’as tes règles, t’es de mauvaise humeur' mais c’est vrai que certaines femmes souffrent pendant leurs règles et ne se font pas diagnostiquer à cause du tabou", répond Tara Heuzé-Sarmini, insistant sur le fait que "ce n’est pas normal d’avoir mal". "Mais madame, on est habituées à entendre que les règles, ça fait mal", réplique Alimata, 15 ans.