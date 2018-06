Moins d'une minute pour être séduit lors d'une rencontre

Selon un sondage piloté par Happn, l'application de rencontre qui permet de retrouver qui vous croisez, les hommes charment deux fois plus que les femmes. 25 % déclarent envoyer un message dans la foulée de la rencontre mais 35% attendent le deuxième rendez-vous pour embrasser leur élue !

Selon un sondage Happn, les hommes et les femmes seraient séduits par l'autre en moins d'une minute. En effet, la moitié des interrogés indique savoir qu'un profil leur plait en moins d'une minute, pour 18% d'entre eux et 14% d'entre elles, quelques secondes seulement suffisent. La majorité des hommes affirme envoyer un message dans l'heure (31,9%) et même immédiatement pour 25% d'entre eux. Près de la moitié des femmes avoue attendre que l'homme fasse le premier pas.

Au premier rendez-vous, les femmes affirment avoir envie d'embrasser leur "date" dans les 3h et passer à l'action à la fin du premier rendez-vous. Les hommes semblent plus timides car même s'ils affirment majoritairement embrasser leur élue à la fin du premier rendez-vous (37%), 35% confie attendre le rendez-vous suivant.

Si projet il y a, 37% des femmes estiment qu'une année est un bon timing pour emménager avec son amoureux. C'est le cas également pour 30% des hommes, même si 24% préfèrent attendre 3 ans.

D'après ce sondage Happn, les couples ne songeraient à se marier qu'à partir de 4 ans passés ensemble en moyenne. Pour 19% des utilisateurs, le mariage serait inenvisageable.