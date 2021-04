Méfiez-vous des promesses des jus de fruits ou thés glacés.

L'association Consommation Logement Cadre de vie (France), qui a analysé la composition de 158 boissons vendues par la grande distribution, a demandé aux autorités "un meilleur encadrement des allégations nutritionnelles et autres mentions positives" sur ces liquides parfois "faux amis".

Des Nutri-Scores médiocres

Ainsi, les boissons (jus de fruits, smoothies, boissons aux fruits, eaux aromatisées ou encore thés et infusions glacées) relevées entre décembre 2020 et mars 2021 dans six enseignes de la grande distribution sont majoritairement (56%) classées "D" dans le Nutri-Score évaluant la qualité nutritionnelle des produits de grande consommation.

"24% sont notées C, 14% B et 6% sont notées E", détaille la CLCV, qui précise qu'"aucune boisson ne se trouve dans la première classe du Nutri-Score (A), l'eau étant la seule boisson notée A". En outre seules 35% des boissons relevées affichent leur Nutri-score.