Méditez avec Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des anneaux

Les bienfaits de la méditation ne sont plus à démontrer : cette pratique relaxante permet de gérer le stress et l’anxiété, et favoriserait même la santé cardiovasculaire et l’immunité selon certaines études. Une pratique bien utile donc, plus particulièrement encore en ces temps anxiogènes et bourrés d’incertitudes.

Mais bien qu’elle soit très appréciée par certain(e)s, la méditation est aussi parfois vue comme "un truc de bobo chiant" par d’autres. Or en termes de méditation, il y a en a pour tous les goûts et les sujets permettant d'accéder à la relaxation sont variés ! La chaîne Youtube "La méditation du Geek" par exemple, propose des séances complètes de méditation guidées (et un peu insolites) pour les fans de séries, jeux vidéo, mangas et films. Vous pourrez ainsi : • partir à la rencontre de quelques personnages et créatures de l’univers de Star Wars dans "Balade dans le désert de Tatooine"



• vous évader à Fondcombe et rencontrer des personnages du Seigneur des Anneaux

• ou encore : faire une petite promenade zen dans Poudlard et rencontrer certains personnages d’Harry Potter !



La chaîne propose également des méditations guidées sur le thème de "One Piece" et sur "Le Voyage de Chihiro" ou même "Astérix et Obélix", à découvrir ici.