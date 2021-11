Marre de la ville ? Des Chinois tentent le retour à la terre

En manque de "racines", fatiguée de la course effrénée du monde du travail, Hu Siqin a sauté le pas il y a quelques années pour les joies simples d'un mode de vie rural. "Comme d'autres, j'en étais arrivée au point où le confort matériel n'arrivait plus à me motiver. Au fond de nous, on n'était plus satisfaits de nos vies", déclare-t-elle. "On se demandait : quel est le but de notre vie ? Pourquoi se lève-t-on le matin ?"

La Chine a été jusque dans les années 1980 un pays très majoritairement rural mais la tendance s'est inversée rapidement avec le développement économique. Il a entraîné une urbanisation croissante qui a permis de sortir plusieurs centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté et de construire une économie moderne axée sur la consommation.

Mais avec une certaine aisance désormais atteinte, les attitudes commencent à changer. Horaires à rallonge, transports bondés, hausse du coût de la vie, pression des parents pour "réussir" et se marier, avoir des enfants... Beaucoup de jeunes sont fatigués de ce style de vie, une lassitude qui se matérialise parfois par la métaphore de "la planche" : rester allongé chez soi plutôt que courir après la réussite sociale.