Les weekends bien-être de la rédac : culture et détente à Mons au Dream Hotel

C'est sous une bruine belge et désagréable que nous sommes arrivés dans la capitale européenne de la culture 2015. Le parapluie transparent nous a tout de même permis de voir l'architecture typique du centre et d'admirer la Collégiale Sainte-Waudru.

Le Doudou fait partie intégrante de l'hôtel. Malgré tous les thèmes abordés à chaque étage, l'ensemble donne une impression de cosyness, d'originalité et de modernité que nous avons beaucoup apprécié. La moquette aux couleurs du Doudou, les numéros des chambres sur le tapis (on a eu du mal à les trouver...), la rosace au fond du couloir... Hétéroclite mais qui fonctionne !

Ouvert en 2013, le nom de l'hôtel a été choisi par les enfants du propriétaire actuel. Un rêve qui devenait réalité donc, en version plus moderne et plus "hype" : the DREAM !

Un spa presque privé

Une cabine duo pour profiter d'un massage en compagnie de sa meilleure copine ou de son amoureux - © Tous droits réservés

Le Spa est compris dans le prix des chambres mais, pour éviter une affluence trop importante, il faut réserver une tranche horaire (1 heure complète) pour y accéder. On apprécie particulièrement cette idée qui permet d'avoir un accès pratiquement privé aux hammam, sauna et jacuzzi. Nous avons pu en profiter comme des coqs en pâtes (peignoirs, serviettes et pantoufles à disposition dans le Spa).

De plus, si vous venez pour fêter une date importante (anniversaire, Saint-Valentin, pré-lune de miel, etc), deux petits spa privés sont disponibles avec un sauna, un hammam et un jacuzzi.

Le petit plus : des bougies, une lumière d'ambiance, des boissons, des décos en fonction des évènements à fêter!

Nous avons eu la chance de tester un Massage Oriental Traditionnel Relaxant en duo (80€). Le Spa travaille avec la marque 5 Mondes qui ont pas mal de produits bio et naturels donc on aime!