Les purificateurs d'air nous sauveront-ils de la pandémie ? 

L'aspirateur d'air qui n'inspire pas trop confiance

Dans ce contexte de flou scientifique sur les modes de transmission de la maladie, qui engage une véritable course à l'hygiène, le marché des purificateurs d'air d'intérieur se développent rapidement. Il pèse actuellement 20 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Les commentateurs du domaine de la Tech parlent d'une tendance qui va se confirmer dans le futur, où la santé et la propreté deviendront une obsession.

Pourtant, au sein de la communauté scientifique, l'efficacité de cet outil ne fait pas l'unanimité.

Il existe une grande variété d'épurateurs (ou purificateur) d'air fonctionnant sur différents procédés : le plasma, la catalyse et photocatalyse, l'ozonation ou l'ionisation. Mais le principe de base reste le même : un ventilateur couplé à un dispositif de filtration. L'air aspiré traverse plusieurs filtres et chacun d'eux a son propre rôle et cible des polluants en particulier.

Le coronavirus, d'après le New England Journal of Medecine, possède un diamètre variant entre 60 et 140 nanomètres (nm), ce qui représente 0,06 à 0,14 micromètre. C'est environ 600 fois plus petit qu'un grain de sable. Avons-nous une technologie qui permette de filtrer ce genre d'agents pathogènes ? En laboratoire, la réponse est oui.

Les purificateurs les plus performants utilisent un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air). En mai 2016, la NASA a étudié ce filtre et a prouvé qu'il avait une capacité de captation de particules de l'ordre de 10 nm, ce qui est bien en dessous de la taille du coronavirus.