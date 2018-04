Les plantes et leurs super-pouvoirs !

Les plantes et les fleurs, non seulement c'est joli et ça sent bon (souvent) mais, en plus, certaines ont des super-pouvoirs. Elles rendent (plus) heureux, elles remontent le moral, elles sont gages d'amour (ou d'amitié).

Des scientifiques ont même découvert les bienfaits au quotidien auxquels on n'aurait pas spécialement pensé. Par exemple, toutes les plantes de cette jolie infographie trouveront leur place dans votre chambre puisqu’elles facilitent le sommeil et purifient l'air en même temps!