Les légumes verts, un allié contre les migraines

"En deux mois, la fréquence est passée de 18 à 24 jours de maux de tête par mois à une (migraine)", rapportent les chercheurs. "De plus, l'homme a arrêté les médicaments préventifs et abortifs contre la migraine", continue l'étude. Après trois mois, les maux de tête avaient tout simplement disparu. Plus de sept ans plus tard, le patient est toujours sans migraine.

"Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai eu mal à la tête. Je ne suis plus prisonnier de mon propre corps. J'ai retrouvé ma vie !", savoure le patient. "En prime, mon asthme s'est considérablement amélioré depuis que j'ai changé mon alimentation, je ne prends donc plus de médicaments contre l'asthme. J'ai également pu arrêter mes médicaments contre le cholestérol."

"Ces résultats dépassent de loin l'objectif du traitement médicamenteux de la migraine, qui est de réduire la fréquence des migraines", se félicitent les spécialistes.