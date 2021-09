Les légumes de saison : les bienfaits du potiron

La récolte des potirons bat son plein et cette cucurbitacée nous présente toutes ses vives couleurs qui agrémentent nos plats pour notre plus grand plaisir. Sa chair mais aussi ses graines sont de véritables délices qui délivrent bien des atouts pour notre santé. Si on apprécie le potiron sous forme de soupe, de beignet, de tarte, en gratin ou en purée, il est de plus la star incontestée d'Halloween et se recycle de 1001 façons.

Si vous voulez dénicher de superbes potirons bios et découvrir des recettes créatives pour les cuisiner, mettez le cap sur la potironnerie qui vous accueillera ce we mais aussi durant tout le mois d'octobre.

Quels sont les bienfaits nutritionnels du potiron ? Découvrons ses multiples atouts pour notre santé.