Les jeunes youtubeurs exposent aussi vos enfants à la malbouffe, alerte une étude.

En septembre dernier, plusieurs associations réclamaient en France l'interdiction des publicités pour la malbouffe destinées à un public jeune. Une problématique qui touche de nombreux pays dans le monde, d'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a d'ores et déjà fait savoir que le marketing alimentaire était l'un des moteurs de l'obésité infantile.

Un maximum de junk food, un minimum de produits sains

Pour les besoins de cette étude, les auteurs ont identifié les cinq enfants influenceurs âgés de 3 à 14 ans les plus populaires sur YouTube en 2019 et ont décrypté les vidéos les plus visionnées. Un échantillon de 418 vidéos a été passé au crible, dans lesquelles les chercheurs ont vérifié si l'on y montrait de la nourriture et des boissons, puis ont déterminé quels articles et quelles marques étaient mis en avant, évaluant par la suite leur qualité nutritionnelle.

Les résultats sont sans appel. Près de 43% des vidéos les plus populaires de ces influenceurs faisaient la promotion de nourriture et de boissons.

Plus de 90% des produits présentés étaient des aliments ou des boissons de marque de malbouffe, avec un accent porté sur la restauration rapide, les bonbons et les sodas.

Seule une poignée de vidéos mettaient à l'honneur de la malbouffe sans marque associée comme des hot-dogs, de la nourriture saine sans marque type fruits ou encore de la nourriture saine de marque comme certains yaourts.