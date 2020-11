Les jeunes, plus que jamais soucieux de leur santé depuis l'arrivée de la pandémie.

Et si la pandémie avait au moins le mérite de nous inciter à prendre davantage soin de nous ? C'est ce suggère une étude réalisée par la marque Fitbit. Selon l'enquête, 37% des Français ont adopté des comportements sains depuis l'arrivée de la Covid-19, notamment les 18-34 ans qui sont 44% à avouer faire plus attention à leur hygiène de vie.

Sport, sommeil, alimentation : de nouvelles bonnes habitudes

Le sondage Fitbit montre en effet que plus d'un tiers des Français interrogés (37%) font désormais plus attention à leur santé depuis l'apparition du nouveau coronavirus.

Dès la première vague de l'épidémie, les comportements ont changé, surtout chez les plus jeunes (18-34 ans), qui sont 44% à déclarer avoir modifié leur hygiène de vie, contre 32% chez les plus de 55 ans.

Avec l'exercice physique et l'alimentation, le sommeil occupe une grande place dans le changement de ces habitudes de vie. Près de la moitié des Français interrogés ont déclaré une amélioration de leur sommeil et 42% affirment dormir davantage. Le confinement n'y est probablement pas étranger.

D'autres encore estiment avoir amélioré leurs habitudes de sommeil en allant se coucher plus tôt (27%) et en se levant plus tôt (34%). C'est notamment le cas des femmes, qui sont 54% à indiquer avoir dormi plus longtemps et à des horaires plus réguliers.