Les huiles végétales, alliées beauté de la rentrée

Comestibles ou non, les huiles végétales sont devenues en quelques années seulement les plus fidèles alliées beauté des femmes.

Cheveux, ongles, peau, elles possèdent des vertus hydratantes et nourrissantes, et de multiples autres bienfaits qui permettront à chacune de réparer les dégâts causés par les vacances tout en se préparant à affronter l'automne. Tour d'horizon des huiles végétales à se procurer dès le mois de septembre.

La carotte pour le bronzage

Véritable amie de la peau, la carotte se présente sous la forme d'une huile végétale obtenue par macération du légume dans de l'huile bio (de tournesol dans la majorité des cas). Riche en pro-vitamine A, elle est souvent utilisée avant l'exposition au soleil pour préparer la peau et favoriser le bronzage. Cependant, elle a également des vertus réparatrices lorsqu'elle est utilisée comme un soin après-soleil. Autres propriétés à ne pas négliger après les vacances : ses bienfaits régénérants et nourrissants et sa capacité à offrir un joli hâle à la peau.

Le jojoba, régulateur et hydratant

L'avantage de l'huile végétale de jojoba réside en sa capacité à s'adapter à tous les types de peaux. Sa composition, proche de celle du sébum humain, permet d'en réguler la production. Un bienfait indéniable pour les peaux grasses, notamment après s'être exposé tout l'été. L'huile de jojoba a également des vertus hydratantes et convient donc parfaitement aux peaux sèches. Ces qualités de régulation et d'hydratation peuvent également servir pour les cheveux, qu'ils soient gras ou secs.

Réparer avec l'argan

Reconnues depuis des siècles, les vertus de l'huile végétale d'argan sont multiples et parfaitement adaptées au retour de vacances. Elle est avant tout utilisée pour régénérer la peau asséchée ou ayant subi un traumatisme quelconque comme des brûlures ou des vergetures, mais aussi pour nourrir la peau en profondeur après la plage ou une exposition prolongée au soleil, et lui redonner éclat et souplesse. Des bienfaits qui s'adaptent également aux cheveux et aux ongles.

Le ricin contre la perte des cheveux

Après une forte croissance capillaire en été, place à la perte de tonus et d'éclat en automne. C'est d'ailleurs la saison à laquelle la perte de cheveux est la plus abondante. Pour tenter de lutter contre ce phénomène, l'huile végétale de ricin, issue de la graine de ricin, est un remède idéal. Elle fortifie le cheveu, lui apporte de la brillance et privilégie sa pousse. Elle nourrit également la peau et les ongles en profondeur.

Le noyau d'abricot pour un teint éclatant

Présent dans de nombreuses crèmes de jour, l'abricot permet de donner de l'éclat à la peau et de lutter contre les teints ternes de l'automne. L'huile végétale de noyaux d'abricots est riche en vitamines A et E, possédant ainsi des vertus hydratantes, nourrissantes, et anti-âge. Elle convient parfaitement aux peaux ternes et fatiguées.