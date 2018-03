Les habitudes d'une vie saine

Un mode de vie sain se caractérise par un équilibre à tous les points de vue. Mais, rassurez-vous, nul besoin de prétendre pouvoir tout faire, vous pouvez contribuer à votre bien-être un petit peu chaque jour, sans complètement bouleverser votre emploi du temps.

Car, après tout, mener une vie saine est fondamentalement très simple.

Bouger quotidiennement

Une bonne santé dépend beaucoup d'un entraînement physique complet ou d'activités quotidiennes courantes. Vous devrez vous efforcer de faire des exercices physiques de façon régulière. Vous n'êtes pas obligé de fréquenter une salle de gymnastique sept jours sur sept. Il suffit d'être actif au moins pendant vingt ou trente minutes par jour. Choisissez une activité qui vous convient et que vous appréciez. Si vous aimez les longues marches, prenez votre chien et faites une promenade rapide chaque soir. Si vous préférez le vélo, pensez à utiliser le vôtre pour aller au travail quotidiennement au lieu de prendre votre voiture.

Bien dormir

Prenez soin de votre sommeil, en commençant par identifier vos cycles de sommeil. Ensuite, utilisez des filtres à lumière bleue sur ordinateur et téléphone et surtout, arrêtez les écrans 2 heures avant de dormir. Réveillez-vous aux horaires qui sont cohérents pour vous, si cela vous est possible. Vous n'avez pas forcément besoin de dormir 8 heures, cette moyenne n'est pas une règle. En général, les cycles de sommeil durent 90 min, par conséquent vous pouvez décider de dormir 6 heures, 7h30 ou 9 heures. Investissez dans une bonne literie, dormez complètement dans le noir, méditez avant de dormir puis lisez un bon bouquin et laissez-vous embarquer par Morphée.

Manger raisonnablement

On est foutu on mange trop (comme disait ce cher Souchon). Coupez dans vos portions et visez à prendre quatre à six petits repas par jour comprenant chacun une source de protéines, par exemple de la viande maigre, du poisson ou des noix.

Les protéines vous aideront à réguler votre glycémie et vous apporteront un sentiment de satiété.

Autant que possible, prenez des aliments complets, non raffinés et aussi proches que possible de leur état naturel, et limitez votre consommation de produits transformés ou chargés de conservateurs, notamment les aliments en boîte, les charcuteries et les repas surgelés. Choisissez des grains complets, par exemple du riz brun, du quinoa et du blé entier, et limitez votre consommation de sucre et autres édulcorants.

Avoir des relations sociales saines

C'est bien connu, les relations sociales sont très importantes dans notre vie. Ce qui est moins connu, c'est que c'est aussi essentiel pour être en bonne santé. Avoir des relations toxiques avec des personnes qui nous empoisonnent stimule le cortisol, l'hormone du stress, qui entraîne stockage des graisses, état de stress permanent, insomnies, etc. Il est important de faire du tri dans vos relations, parce qu'en tant qu'être humain, vous évoluez et il est tout à fait normal que la plupart de vos fréquentations changent en avançant en âge.