Les fruits de saison : les bienfaits de la noisette sur notre santé

Parmi les fruits de saison, on retrouve la noisette, un fruit oléagineux originaire d’Asie mais qui est depuis cultivé sur l’ensemble des continents. Sa saveur ronde et parfumée est très appréciée. Un fruit qui a la cote et qui au-delà du plaisir gustatif offre de nombreuses vertus pour notre santé.

Quels sont les bienfaits de la noisette pour notre organisme ? Découvrons les multiples vertus de ce fruit à coque.