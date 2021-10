Les fruits de saison : la châtaigne et ses multiples bienfaits sur la santé

La châtaigne a une grande valeur nutritionnelle et s'invite dans nos assiettes sous de multiples formes. Elle peut être consommée crue ou cuite, elle parfume nos plats et présente aussi l'avantage de produire de la farine sans gluten.

Si vous souhaitez profiter des fruits de saison que vous avez récoltés comme les noisettes, les noix et les châtaignes : on vous met quelques conseils sous la dent pour bien les utiliser.

1. Pour réduire le taux de cholestérol

La châtaigne contient des acides gras insaturés, ceux-ci jouent un rôle essentiel pour le bon fonctionnement du corps humain comme le précise le Dr. Martin Juneau de la faculté de Médecine de l’Université de Montréal. Cet apport en gras insaturés entraîne la diminution du cholestérol et réduit ainsi les risques d’apparition de maladies cardiovasculaires.

2. Pour alimenter les cellules du corps

Les acides gras insaturés de la châtaigne jouent un rôle important pour notre organisme car ils contribuent à la constitution des membranes cellulaires et sont une véritable source d’énergie pour nos cellules.

3. Pour préserver l’appareil digestif

La teneur en glucides du fruit du châtaignier est deux fois plus importante que celle des noix, des noisettes, des amandes comme le mentionne passeportsante.com. Ces glucides sont composés d’amidon résistant qui a la faculté de ne pas se décomposer en sucres et de ne pas impacter l’intestin grêle comme nous l’explique sciencesetavenir.fr. Tout l’appareil digestif, dont le côlon, est ainsi préservé.

Comme le rapporte sciencesetavenir.fr, ce type d’amidon résistant serait aussi bénéfique :

pour la prévention du cancer du côlon pour lequel un dépistage est vivement recommandé

pour la prévention des maladies cardiovasculaires

pour le contrôle du diabète

4. Pour la préservation des os et des dents

Le phosphore est le second minéral le plus important dans notre organisme après le calcium. Il contribue notamment et considérablement à la bonne santé des os et des dents. Il est aussi un constituant des membranes cellulaires. La châtaigne nous offre cet apport en phosphore si essentiel à notre bonne santé.

5. Pour booster l'énergie

Riche en vitamines, la châtaigne offre un réel apport d'énergie à notre organisme comme le souligne passeportsante.com. En plus de leur vertu antioxydante, les vitamines B et C contenues dans la châtaigne participent :

au bon fonctionnement du système nerveux et immunitaire

au bon métabolisme de l'énergie de nos cellules

à la fabrication des globules rouges

au transport de l'oxygène dans l'organisme

à la bonne santé de nos cellules

De nombreuses vertus qui invitent à croquer à pleines dents dans ce fruit de saison ou, à le déguster sous forme de velouté accompagné de cheesenan au vacherin.