Les femmes préfèrent les narcissiques et les manipulateurs

Selon une étude conjointe polonaise et finlandaise, les femmes seraient attirées par des hommes au profil sombre et rêveur. Les chances d'avoir des enfants motiveraient ce choix inconscient.

Les hommes narcissiques, machiavéliques et psychopathes feraient davantage craquer les femmes ! Ces révélations étonnantes sont le fruit d'une étude menée par des chercheurs polonais et finlandais auprès de 2370 femmes. Ils se sont intéressés à un package de trois traits de personnalité dits "sombres" : le narcissisme associé à l'égoïsme, la fierté et le manque d'empathie ; le machiavélisme lié au manque de moralité, la manipulation et l'ego ; le caractère psychopathe que l'on retrouve chez les personnes dures, impulsives, sans remords et asociales.

Pour les besoins des travaux, 2.370 femmes ont observé des photos d'hommes présentés en binôme avec des visages évoquant ces traits de caractère. À l'issue du visionnage, la plupart des participantes ont été attirées par des hommes avec des caractéristiques fortes psychopathes, machiavéliques ou narcissiques alors qu'une minorité d'entre elles n'y était pas sensible.

Le Dr Minna Lyons et ses collègues ont cherché à comprendre cette attirance pour les hommes paraissant dominants, agressifs ou malhonnêtes.

Au regard des histoires de couple de ces femmes, ils ont constaté que la préférence pour les profils narcissiques serait liée aux bonnes capacités reproductives de ces hommes : en effet, les femmes ont donné naissance à plus d'enfants que celles attirées par d'autres profils. Même constat chez les femmes séduites par les hommes à tendance machiavélique. En revanche, l'attirance pour les psychopathes s'est révélée sans effet sur le nombre d'enfants.