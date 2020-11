Les Européens respirent un air plus pur qu'il y a dix ans.

La qualité de l'air s'est sensiblement améliorée en Europe lors des dix dernières années mais de très nombreux Européens continuent de mourir prématurément à cause de la pollution, a relevé l'Agence européenne de l'environnement (AEE) dans un rapport.

La pollution de l'air est la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens, cause de maladies respiratoires et cardiovasculaires mortelles, rappelle l'étude.