Les effets des eaux aromatisées sur la santé.

Sans sucre, des alliées minceur

Les eaux aromatisées sont des eaux minérales dans lesquelles on a ajouté des extraits de plantes (menthe, citron, orange...) mais pas de sucre ! Par conséquent, elles ne contiennent pas de calories et ne vous feront pas grossir. Si vous êtes adepte de ce type d'eaux et qu'en plus, cela vous incite à boire, c'est parfait. D'autant plus que plusieurs eaux minérales proposent dans les rayons des saveurs diverses : vous en trouverez forcément une qui correspond à vos goûts. Boire de l'eau reste capital pour une bonne hydratation et pour éliminer toxines et déchets de votre corps.