Les clés pour réussir sa détox de printemps

Envie de vous alléger avec l'arrivée du printemps? Au lieu de vous lancer dans un régime drastique ou un jeûne, voici quelques clés pour nettoyer l'organisme sans le fatiguer. Cap sur les aliments et les oligo-éléments les plus efficaces pour favoriser l'élimination des toxines.

A force d'entendre parler de cure détox toute l'année, difficile de distinguer le moment propice pour accorder une vrai nettoyage à son organisme. C'est le printemps, nous y sommes. Le corps a besoin d'éliminer les toxines stockées dans les tissus graisseux pendant l'hiver.

Pour réussir sa détox pendant 3 ou 4 jours, l'objectif est de miser sur les fruits entiers et légumes frais, les vitamines (B, C, E) et les oligo-éléments (zinc, sélénium, magnésium), qui vont faciliter le drainage des déchets principalement via les reins, le foie et les intestins. Les colons paresseux bénéficieront particulièrement de cette diète.

Ainsi, on supprimera l'alcool et le café, qui surchargent le foie, au profit du thé vert. Cet allié numéro un regorge d'antioxydants, parmi lesquels les fameux polyphénols, qui aident à lutter contre les radicaux libres, éliminer les déchets et les graisses de l'organisme. On peut en boire deux à trois tasses par jour à distance des repas car il empêche de fixer le fer.

En complément, les tisanes de mélisse, d'orthosiphon et de piloselle auront un effet diurétique, sans oublier de boire au moins 1,5 L d'eau chaque jour. Le romarin et la menthe poivrée draineront, quant à eux, le foie.

Côté assiette, le repas idéal fera la part belle aux légumes verts variés (épinards, courgettes, asperges, concombres, haricots verts), aux légumineuses (lentilles, pois cassés, pois chiche) et aux céréales complètes (son, riz, blé, orge, avoine, épeautre, pain complet) riches en silicium, un anti-inflammatoire naturel aux propriétés détoxifiantes. Les crucifères (chou, chou-fleur, brocolis, radis) très peu caloriques, gorgés de nutriments et riches en fibres sont particulièrement efficaces.

Parmi les autres dépolluants puissants, la vitamine C favorise l'élimination des métaux lourds, dont l'aluminium, via les reins. On misera également sur les baies et fruits rouges (cassis, myrtilles, fraises, framboises, grenade), le persil, le poivron et les agrumes (citron, orange, clémentine). Le pamplemousse est particulièrement intéressant car il contient de la naringénine, un polyphénol qui aide à brûler les graisses.