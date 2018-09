Les bons réflexes pour bien manger au travail

Il peut paraître difficile de conjuguer grosses journées de travail et vraie pause de midi. Pourtant, il faut trouver le moyen de bien manger quand on est au bureau.

Rappelez-vous tout de même que manger vite et mal entrainera irrémédiablement des soucis de poids, de santé ou encore de manque d'énergie. Entre autres facteurs, c'est bel et bien la composition de votre assiette du midi qui détermine votre forme pendant le reste de la journée. Pas de panique, les solutions existent. Il suffit d'adopter quelques bonnes habitudes.

Le dîner, une vraie pause

Un sandwich englouti en moins de cinq minutes devant l'ordinateur, entre deux diapositives PowerPoint, n'est absolument pas une pause. Pour bien digérer et garder la ligne, un repas doit durer au moins 20 minutes. Dites-vous surtout, que ce temps passé à diner sera compensé par une plus grande productivité. Même si vous ne disposez que de peu de temps, le diner doit être est un moment de coupure, de convivialité et de détente permettant de s'aérer l'esprit pour mieux redémarrer. C'est aussi un moment privilégié pour discuter, échanger et renforcer les liens avec ses collègues ou employés. Alors, prenez votre temps, manger lentement permet de favoriser la satiété.

Le principe reste le même !

Il faut avoir en tête les composants basiques d'un repas pour manger équilibré. Quelle que soit votre façon de diner, votre met doit compter une portion de protéines (viande, poisson, œuf), des légumes et une portion de féculents. Pensez également au produit laitier nutritif (fromage, yaourt, fromage blanc). Au dessert, optez, si possible, pour une portion de fruits. En complément, n'oubliez pas de vous hydrater avant et après le repas, avec de l'eau. Par ailleurs, bien manger au bureau, c'est manger assez pour tenir tout l'après-midi, mais assez raisonnablement pour ne pas s'endormir au travail. La recette idéale dans ce cas, pour un repas équilibré et nourrissant à la fois, est donc de mixer des féculents avec des légumes.

La lunch box, une solution idéale

Pour ne pas avoir de surprise, rien de tel qu'un plat fait maison. Cuisinez le soir en quantité, de manière à garder une portion pour le lendemain midi. Les «lunch box», ou boîtes repas à compartiments, sont parfaites pour manger raisonnablement. Elles permettent ainsi de mesurer les portions de nourriture. Remplissez-les bien sûr de produits sains. Plusieurs sites et blogs proposent sur internent, une panoplie de recettes qui peuvent être préparées la veille, simples, healthy et rapides.

Le sandwich peut être un repas équilibré

À condition d'éviter les rillettes, le jambon beurre et le trois fromages, un sandwich peut détrôner le diner avec "entrée - plat - dessert". Avec des tomates, de la salade verte ou du concombre, le sandwich contribue à l'objectif nutritionnel d'au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais un sandwich seul ne suffit pas à composer un diner équilibré. Un fruit frais ou une compote de fruits constitue un dessert idéal, source de vitamines et de fibres. Pour la boisson, l'eau reste le parfait compagnon du diner.

Éviter les pièges et la facilité

Évitez tout ce qui est gras et sucré, comme les bonbons ou les viennoiseries, pour ne pas stocker et prendre du poids. Bannissez les plats préparés et industriels, ainsi que les salades toutes prêtes. Ce type d'aliments est bien trop gras et salé et ne vous apportera aucun bienfait d'un point de vue nutritionnel. Ces préparations n'arrivent souvent pas à caler l'estomac et vous forcent à grignoter par la suite.