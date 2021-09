Les bienfaits des produits de la ruche : le venin d’abeille

Au cœur de la ruche, les produits concoctés par les abeilles sont de véritables élixirs pour notre santé. Si le pollen, la gelée royale, la propolis et le miel recèlent bien des vertus bienfaisantes pour notre organisme, il semblerait que le venin d’abeille participerait également à ces bénéfices. De nombreuses études portent leur attention sur ce produit de la ruche qui fait toutefois l’objet de nombreuses controverses en raison de sa potentielle dangerosité.

Pour le Professeur Henry Joyeux, fervent défenseur des produits de la ruche, ceux-ci contribueraient indéniablement à nous soigner.

On le sait, les abeilles jouent un rôle essentiel dans l’écosystème, elles participent à la biodiversité et préservent ainsi le cycle de la vie. Diverses méthodes tentent de favoriser l’apiculture sous des formes les plus adaptées et résilientes qui soit pour protéger ces sentinelles de la vie dans leur environnement. L’apiculture darwinienne en est une illustration.

Découvrons les vertus prétendues de ce venin d’abeille qui fait l’objet de nombreuses recherches depuis plus de vingt ans.