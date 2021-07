Les bienfaits des produits de la ruche : le miel

Le Professeur Henry Joyeux, fervent défenseur des produits de la ruche affirme combien "ces trésors de la nature peuvent soutenir les immunités défaillantes et être des alliés sans faille pour amener nos organismes vers un mieux-être et une guérison plus complète". Pour lui, les produits de la ruche nous aident à nous soigner.

Les abeilles jouent de plus un rôle essentiel pour l’écosystème, elles participent à la biodiversité et préservent ainsi le cycle de la vie . Diverses méthodes tentent d’ailleurs de favoriser l’apiculture sous des formes les plus adaptées et résilientes qui soit pour protéger ces sentinelles de la vie dans leur environnement. L’apiculture darwinienne en est une illustration.

Le miel nous est proposé sur les étals dans tous ses états, car cet or jaune varie en fonction des saisons, des régions dont il est originaire et selon les sources de nectar ou de miellat. Aubonmiel.com nous propose de butiner à travers ces différentes variétés pour mieux différencier et comprendre leur teneur nutritionnelle, leurs textures, leurs propriétés singulières selon ces différents facteurs.

On peut établir 4 variétés majeures de miel selon :

les saisons

On distingue notamment le miel de printemps et le miel d’été. Le premier de teinte claire sera plus doux et au parfum plus délicat. Il provient majoritairement des fleurs d’acacia, de romarin, de tilleul et des fleurs d’arbres fruitiers. Le miel d’été aux teintes plus dorées et brunâtres prend ses parfums de nombreuses fleurs estivales comme le chèvrefeuille, la lavande, les fleurs de tournesols…

le type monofloral ou polyfloral

Un miel est considéré comme étant monofloral à partir du moment où il est issu d’une variété de fleur dominante à au moins 80% comme le précise aubonmiel.com. On retrouve ainsi pléthore de miels monoflroraux comme le miel d’acacia, de bruyère, de tilleul, de lavande, de cerisier, d’eucalyptus, d’aubépine, de châtaignier, de thym, de luzerne, de trèfle, de pissenlit, de manuka qui est très réputé…

Leurs bienfaits seront l’expression même des pouvoirs de la plante majeure butinée.

Les miels polyfloraux comme son nom l’indique proviennent de floraisons diverses et s’enrichiront du cumul des propriétés de chacune des fleurs butinées, selon les dominantes de ces nectars.

Aux propriétés déjà si exceptionnelles du miel viendront s’ajouter les vertus de chaque plante butinée au profit de notre bonne santé. C’est ainsi que l’on recommandera par exemple du miel au thym en cas d’affections respiratoires, de toux.

la région

Autre composante déterminante pour les variétés de miel, c’est la région dont ils proviennent et qui leur conférera de ce fait des vertus bien spécifiques.

On retrouve ainsi le miel de montagne, de Corse, d’Alsace, de Provence mais aussi du miel bien de chez nous. Vous pouvez d’ailleurs trouver les points de production en Wallonie ou à Bruxelles en parcourant la carte des apiculteurs ou encore adopter vous-même quelques gestes to bee-friendly ! Il y aurait d’ailleurs un regain d’intérêt pour les produits locaux dont le miel.

le miel de montagne

Comme son nom l’indique, les abeilles butinent quantité de plantes que l’on retrouve sur les prairies en altitude ce qui procure au miel toute sa force et ses puissantes vertus.