Les bienfaits des hydrolats : la camomille romaine, apaisante et calmante

Si les huiles essentielles et les hydrolats sont indissociables par leur origine et leurs propriétés, ces essences obtenues par distillation à la vapeur d’eau se distinguent l’une de l’autre par leur utilisation, comme détaillé par lacompagniedessens.fr. Plus doux que les huiles essentielles car moins chargés en principes actifs, les hydrolats peuvent s’utiliser avec moins de contraintes, par voie buccale ou cutanée, et sont de véritables trésors pour notre bien-être et notre santé. Les hydrolats sont toutefois plus fragiles quant à leur conservation en raison de leur phase aqueuse comme le souligne le Dr en pharmacie J.P. Zahalka dans son dictionnaire complet de l’aromathérapie.

Quelles sont les vertus de l’hydrolat de camomille romaine ? Découvrons les bienfaits et les usages de ce liquide reconnu pour sa polyvalence et sa douceur.