Les bienfaits des ferments lactiques

Micro-organismes vivants, les bactéries lactiques sont présentes dans de nombreux aliments, à l'état naturel, comme dans les légumes et les fruits, ou ajoutés lors de la fabrication, comme pour les yaourts et fromages. Chaque jour, nous en ingérons une quantité importante.

Les aliments fermentés, appréciés dans le monde entier, comportent des avantages non négligeables pour la santé. Le processus de fermentation lactique peut transformer la saveur des aliments et y ajouter des bactéries bénéfiques et des micronutriments améliorés pour une meilleure qualité nutritive.

Un lien a été établi entre les troubles du transit et la composition de la flore intestinale. On s'est aussi aperçu de l'importance des bactéries lactiques pour la bonne santé des intestins et du corps en général. Le point !

Le principe actif des ferments lactiques

Il s'agit de micro-organismes vivants. Ils font partie de la famille des probiotiques. On s'en sert pour la fermentation d'aliments afin d'en améliorer la conservation, tout en transformant saveurs et textures. C'est le cas des laitages fermentés comme le yaourt, le fromage, le beurre, mais aussi des légumes comme les choux, les carottes, les panais et les cornichons.

Ainsi, la fermentation lactique est un mode de production d'énergie anaérobie qui déclenche une formation d'acide en présence de glucides et de bactéries spécifiques. C'est cette production qui va acidifier l'environnement et contribuer à éliminer les autres bactéries, y compris celles qui pourraient être pathogènes ou contribuer à la dégradation de l'aliment.

Restaurer la flore intestinale

Des études montrent que l'adjonction de bactéries issues de ferments lactiques contribue à diminuer l'intensité et la durée des diarrhées, en complément du traitement médical adapté. Pourquoi ? Parce que la flore intestinale, qui contribue au maintien de l'équilibre de la fonction du tube digestif, s'altère et diminue. La diminution du microbiote intestinal laisse ainsi la place libre au niveau des muqueuses à des bactéries pathogènes, ce qui peut entretenir ou aggraver la diarrhée. L'administration de ferments lactiques vise à prendre la place de ces bactéries pathogènes et à aider à restaurer une flore intestinale normale.

Contre les douleurs

Les bactéries contenues dans les ferments lactiques, en détruisant les bactéries dangereuses pour l'organisme, vont participer à la lutte contre l'inflammation. Cette dernière, souvent asymptomatique à ses débuts, se manifeste ensuite par des douleurs abdominales, des ballonnements et des flatulences récurrentes. Les ferments lactiques aideront à lutter contre cette inflammation.

Pour renforcer l'immunité

A l'aide des ferments lactiques, les bonnes bactéries renforcées protègeront la paroi intestinale qui deviendra une véritable barrière contre les infections en bloquant l'entrée de nouveaux germes pathogènes. On aura alors une immunité renforcée mais aussi un contrôle accru contre toute sorte d'allergènes. En effet, des recherches ont prouvé que 70% des cellules immunitaires de l'organisme se trouveraient dans le tube digestif.

Améliorer la nutrition

L'intestin, restauré par l'utilisation de ferments lactiques qui rendent les aliments plus digestes et plus assimilables, pourra pleinement accomplir son rôle nutritionnel. Les aliments fermentés sont tous plus faciles à digérer. Ainsi, avec la digestion qui se fera correctement, il y aura une meilleure absorption des protéines, lipides et glucides, mais aussi des vitamines, minéraux et oligo-éléments. Indirectement, les ferments lactiques participent donc à une meilleure qualité de la digestion et de la nutrition.

L'apport de ferments lactiques peut se faire par l'ingestion de produits laitiers fermentés et notamment des yaourts. Mais il est également possible de restaurer le microbiote intestinal grâce à l'administration de ferments lactiques sous forme de gélules ou de capsules disponibles en pharmacie.