Les bienfaits des bains glacés

Selon les experts, les bienfaits du froid existent bel et bien.

Déroulement

Bien évidemment, il n'est pas question de se jeter immédiatement dans le bain de glace. Une longue et minutieuse préparation est nécessaire.

La première étape de la séance consiste à apprendre à respirer à pleins poumons, en utilisant la cage thoracique et l'abdomen. Il existe même une méthode qui consiste à inspirer et expirer trente fois puis à bloquer sa respiration. L'objectif est de charger son corps en oxygène.

La deuxième étape de préparation consiste à réaliser des exercices d'équilibre et de yoga, efficaces pour réchauffer le corps et surtout pour optimiser votre capacité de concentration.

Vient enfin le moment redouté de l'entrée dans le bain glacé. La température de l'eau est de 0 degré. Au début, une sensation de brûlure anesthésie le corps entier. La clé : se concentrer sur sa respiration pour ne pas ressentir le froid.

Le froid est bon pour votre moral

Les bienfaits du froid concernent aussi le moral puisqu'il est avéré que les basses températures diminuent tension, fatigue et humeur négative. Les scientifiques préconisent les bains glacés comme de véritable élixir suscitant la bonne humeur et libérant l'énergie. Cette pratique constituerait ainsi un excellent antidépresseur.

Mais soyez vigilant : en raison du choc thermique, il est indispensable d'être en excellente condition physique. Détend les muscles Les bains de glace provoquent une détente musculaire immédiate et ont souvent été utilisés par les athlètes après des entraînements ou compétition pour réduire les inflammations. Des études ont également démontré que le froid a le pouvoir de combattre la dépression grâce à la sécrétion de la noradrénaline.

Stimule le système immunitaire

En s'immergeant dans l'eau froide, votre corps réagit immédiatement en stimulant et en renforçant le système immunitaire. L'organisme est alors plus apte à se protéger contre les virus et infections.

Active la circulation sanguine

Rien de tel que le froid pour activer la circulation sanguine. La circulation générale d'abord, puisque, face au froid, le corps a tendance à envoyer plus rapidement le sang vers les organes vitaux. La microcirculation ensuite, puisque les températures basses provoquent un resserrement des petits vaisseaux, suivi immédiatement, en réaction, d'une vasodilatation, ce qui favorise le retour veineux et le drainage lymphatique. Idéales contre les jambes lourdes, mais aussi l'apparition de varices ou même la chute des cheveux.

Diminue la douleur

L'action antalgique du froid est connue depuis l'Antiquité. Elle a plusieurs explications scientifiques. La première est qu'il « endort » les nerfs sensitifs, ceux qui transportent l'influx nerveux vers le cerveau, d'où la sensation d'engourdissement provoquée par le froid. La deuxième est qu'il stimule la production d'endorphines, des hormones dont les effets sont proches de la morphine. Le froid soulage ainsi les douleurs musculaires, comme les déchirures, élongations, tendinites, mais aussi articulaires telles que entorses et luxation, ainsi que les maux de tête.

Améliore le sommeil

La contraction vasculaire causée par l'eau froide engendre un décongestionnement des organes internes et aide à évacuer les toxines et impuretés. Par ailleurs, le froid aide à apporter une sensation de calme, de détente et de relaxation. Non seulement vos muscles seront plus détendus, mais votre sommeil aussi sera plus réparateur. Le bain glacée est également un stimulant vivifiant et un gage de tonicité.