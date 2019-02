Les Belges courent en moyenne 31 kilomètres par mois

Ils courent donc beaucoup plus que les personnes âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années. Les personnes plus âgées sont plus susceptibles d’être membres d’un club de course à pied et courent souvent uniquement pour le plaisir. Cependant, 25% d’entre elles ne font rien pour prévenir les blessures, alors que c’est un point d’attention important pour les coureurs appartenant à d’autres catégories d’âge.

Pas moins de 23% des personnes de plus de 65 ans courent plus de 50 kilomètres par mois.

Notre distance favorite est de 5 kilomètres

Selon l’enquête, les Belges choisissent le plus souvent de courir une distance de 5 kilomètres. 41% des Belges trouvent que cette distance est la plus confortable et la plus agréable. Quant aux jeunes (21%), aux trentaines et aux quarantenaires (31,6%), ils préfèrent franchir le cap des 10 kilomètres. Les plus longues distances comme 16 kilomètres, un semi-marathon ou un marathon ne sont populaires qu’auprès de 4% des répondants.