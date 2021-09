Les 5 huiles essentielles indispensables pour l’automne

Plus

Les quelques belles journées ensoleillées de l’été s’évaporent peu à peu pour céder la place à l’automne. L’arrière-saison nous offre encore de petits rayons de soleil mais la fraîcheur matinale et de fin de journée annonce la couleur. Pour franchir ce cap et appréhender au mieux l’automne, certaines huiles essentielles nous seront précieuses et nous aideront à maintenir au beau fixe notre capital santé. Quelles sont ces huiles essentielles qui nous accompagneront au fil de l’automne ? Découvrons ces essences naturelles que nous recommandent des spécialistes en aromathérapie.

Les maux de l’automne

Cette saison chamboule non seulement nos organismes mais aussi notre moral. La déprime automnale serait d’ailleurs bien une réalité et non un mythe ! A cette perte de moral s’ajoutent souvent d’autres inconvénients : diminution de l’immunité

déficit de vitamine D

rhume

pharyngite

maux de tête et migraine

infections virales

grippe Des huiles essentielles peuvent venir à notre rescousse et particulièrement 5 d’entre elles seront les incontournables de notre trousse de pharmacie familiale.

Les 5 huiles essentielles pour aborder l’automne

Les précautions d’usage