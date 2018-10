Les 4 mots " destructeurs " dans un couple

C’est typique, votre partenaire vous dit quelque chose qui vous semble injustifié et vous montez alors " sur vos grand chevaux " et ripostez…

Dans le feu de l’action, on dit parfois des choses que l’on ne pense pas… et cela peut s’avérer destructeur.

2. "Tu"

Le " tu " est accusatoire ! Votre partenaire se sent directement visé et c’est d’autant plus dévastateur si votre partenaire se sent vulnérable, sur la défensive ou émotionnel. Préférez plutôt " j’ai le sentiment que tu ne m’écoutes pas ". Il s’agira ainsi de votre perception et non d’un fait absolu.