Le wellworking, qu'est-ce que c'est ?

Le bien-être au travail, c'est le futur dans le travail ! Le wellworking en est la preuve : un espace de travail où le bien-être de l'individu est au premier plan. La continuité d'un coworking dans lequel la satisfaction et l'environnement jouent un rôle majeur. Le but de ces lieux, in fine, est de rendre les travailleurs plus productifs et satisfaits à travers un lieu design et des activités supplémentaires.

Alors adieu les open spaces où les coworkers se mélangent et doivent se plier aux habitudes des autres ? Pas tout à fait. Le wellworking doit être vu comme un concept et non pas comme un lieu différent d'un coworking.