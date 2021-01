Le vélo-bureau, le futur pour garder la forme en télétravail ?

Allier sport et travail en confinement, c'est possible. Après les chaises ergonomiques et les objets innovants pour combiner travail et confort à la maison, place au vélo-bureau, un équipement hybride qui permet de brûler des calories sans nuire à la productivité.

Sans doute considéré comme insolite il y a tout juste un an, cet objet fait aujourd'hui l'unanimité sur TikTok, preuve que vous n'allez sans doute pas tarder à y succomber. Il rejoint donc la liste des objets insolites pour vous aider à bosser chez vous !

