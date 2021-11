Le télétravail a (aussi) rendu notre pause café meilleure !

Un espace de travail plus confortable, moins de bruit... et un café plus savoureux ! Propulsé par la crise sanitaire et la nécessité de limiter les contacts humains au moment des confinements, le télétravail a engagé également les salariés à consommer un petit café de meilleure qualité. C'est le cas pour 48% de télétravailleurs, d'après une étude.

Et dans votre entreprise, il a quel goût, le café du distributeur ? Celui de votre collègue en télétravail pourrait se révéler plus savoureux s'il fait partie de ces 48% de salariés travaillant à distance qui boivent un café meilleur que celui ingéré au bureau. D'après cette étude MaxiCoffee - ObSoCo, Observatoire Société & Consommation, plus de la moitié des télétravailleurs (55%) boivent d'ailleurs davantage de café depuis les épisodes de confinement.

29% n'ont pas hésité à s'équiper d'une machine plus performante afin d'adoucir leur pause café.

Dans leur tasse, il y a de fortes chances de retrouver du café moulu à l'avance. C'est le type de café le plus communément consommé en France (42%). Au coude-à-coude, les dosettes et les capsules n'arrivent qu'en deuxième position. Quant au café fraîchement moulu, seuls 19% des buveurs en consomment. Pourtant, une large part des personnes interrogées (67%) reconnaissent qu'il s'agit de la variété la plus qualitative.

Au total, 69% de Français se déclarent buveurs de café quotidiens. 41% en consomment plusieurs fois par jour. Le lieu de travail reste, bien sûr un endroit privilégié, avec 86% d'actifs adeptes.