Le sommeil aujourd'hui : binge, micro-sieste, etc.

Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le binge sleeping (la variante du binge watching pour le sommeil) pour rattraper un retard de sommeil. Une sieste éclair à midi, une luminosité suffisante en journée et un matelas de qualité jouent aussi un rôle essentiel pour une bonne nuit de repos.

1. Binge sleeping

A l’image du binge watching (visionner les épisodes d’une série à la suite), il existe désormais le binge sleeping. Ce terme décrit des séances de sommeil qui peuvent durer plusieurs heures d’affilée sans réel besoin de dormir ou sensation de fatigue. On s'ennuie alors on dort.

2. Micro-sieste

La sieste éclair d’une vingtaine de minutes pendant la pause de midi reste aussi un moyen efficace de combler un manque de sommeil et de retrouver un surplus d’énergie et de concentration pour le reste de la journée. Les japonais ont bien compris cela et propose souvent des salles de siestes dans les grandes entreprises.

3. Luminosité suffisante

L’étude montre que les personnes qui passent plus de temps dans la lumière naturelle ont un sommeil plus reposant et réparateur que celles qui baignent essentiellement dans une lumière artificielle.

4. Matelas de qualité

Un bon matelas joue un rôle déterminant pour la qualité du repos nocturne. Il est important d'en changer environ tous les 5 ans car la mousse ou les ressorts s'affaissent et ne soutiennent plus le dos aussi efficacement.