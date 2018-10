Le sexe, essentiel pour faire durer un couple

82% de la population estime que le sexe est incontournable pour qu'un couple perdure. Un avis que partagent toutes les générations.

En temps de crise, le sexe s'avère être une solution de choix pour souffler et oublier les difficultés du quotidien. C'est du moins ce que pensent 66% les gens, et surtout les jeunes âgés de 18 à 24 ans (79%). "Le sexe s'impose comme la vérité ultime du couple, explique le sociologue Ronan Chastellier. Dans le couple contemporain, la question sexuelle apparaît comme primordiale, mais n'exclut pas le romantisme pour autant. On serait d'ailleurs à l'ère du "romantisme sexualisé". il y a un nouveau besoin assumé d'"ensauvagement" et de jeu frivole pour sortir de la "torpeur conjugale". Le sexe n'est plus considéré comme tabou ou perturbant, mais semble bien venir transformer qualitativement la réalité. Si bien qu'on a l'impression que les personnes sondées opposent une certaine créativité sexuelle à l'ambiance de morosité générale."

Bien heureusement, il ne faut pas attendre une crise économique pour batifoler en amoureux. Certaines périodes sont des moments-clés pour partager un moment coquin, à commencer par les vacances ou les week-ends (66%). À noter que 7% de répondants ont besoin d'une dispute avec leur partenaire pour faire l'amour.

Les Français, ces grands rêveurs... coquins

Les rêves érotiques les plus fous des gens sont surtout liés à un lieu (70%) : à une plage (49%) ou à un endroit luxueux (33%), par exemple. "Le fantasme du lieu exotique est commun aux hommes et femmes, note Ronan Chastelier. En revanche, le lieu luxueux est plutôt féminin. Les hommes préfèrent l'extérieur, ils apprécient une forme d'inconfort. Le luxe est aussi un fantasme de "jeune"".

Puis pour 40% des sondés, les fantasmes sont liés à une pratique : accessoire et sex-toys (17%), jeu de rôle (14%), échangisme (7%). "Les Français ont chacun leurs témoignages "inédits" en ce qui concerne leurs fantasmes, analyse le sociologue. Accessoires et sex-toys sont désormais rentrés dans les usages, leur utilisation est bien répartie entre hommes et femmes, mais plutôt le fait des jeunes. De manière générale, on note un besoin de mise en scène, de scénographie et de belles histoires sexualisées plutôt que de "pratiques" sexuelles qui font moins rêver. Le fantasme n'est pas considéré comme "un comportement bestial régressif" avec le côté trouble, le penchant illogique, mais il incarne une certaine part d'imagination du couple, l'élément d'inédit, de fantaisie, l'intermède poétique et insolite."

Mais, même en profitant de toutes les situations possibles, 75% des personnes considèrent qu'ils n'échangent jamais assez de moments tendres de ce genre. Sont-ils des bêtes de sexe ? "Ils ne pensent pas qu'à cela, assure Ronan Chastelier. Mais pour eux, le sexe reste important. Particulièrement aujourd'hui, quand la "conscience est préoccupée", il faut bien trouver des dérivatifs. Dire "qu'on ne fait jamais assez l'amour", c'est aussi un indicateur intéressant de "désir" dans la société. Une vérité psychologique indirecte qui en dit long sur le bien-être et l'épanouissement. Car le désir, c'est vital."

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population, âgée de 18 ans et plus.