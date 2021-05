Le respect du port du masque en dit long sur notre culture

Le port du masque serait plus respecté dans les cultures collectivistes. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une étude américaine à partir de données venues des Etats-Unis et du monde entier.

Porter son masque en dirait long sur notre culture. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont remarqué que le masque a tendance à être plus porté dans les sociétés à fort taux de collectivisme, c'est-à-dire dans les sociétés qui privilégient les besoins d'un groupe par rapport aux intérêts personnels.

"Dans les cultures collectivistes, les gens considèrent le port du masque comme une responsabilité ou un devoir", rapporte Jackson G. Lu, professeur assistant à la Sloan School of Management du MIT.

"C'est aussi ressenti comme un symbole de solidarité : 'Nous sommes unis et combattons ensemble cette pandémie'", ajoute-t-il.

Pour faire cette corrélation, les chercheurs se sont basés sur les fruits de plusieurs enquêtes. Une première, réalisée en juillet 2020 auprès de 248.941 Américains par le New York Times et le cabinet de recherches Dynata, portait sur l'utilisation du masque aux Etats-Unis. Ils ont comparé les résultats avec une seconde étude sur la même thématique réalisée entre avril et septembre 2020 auprès de 16.737 Américains par YouGov et l'Institute Global Health Innovation.