Le premier festival virtuel de yoga organisé les 5 et 6 décembre.

Pour motiver le plus grand nombre, le collectif #Savemyyogalance le premier festival virtuel de yoga avec un accès illimité à des cours ouverts à toutes et tous.

Les temps sont difficiles pour celles et ceux qui avaient jusqu'alors l'habitude de pratiquer un sport ou une activité physique dans un lieu clos. Si certains sont d'ores et déjà passés aux cours digitaux, d'autres peinent à retrouver les bienfaits de certaines pratiques comme le yoga.

40h de live pour s'initier ou renouer avec les bienfaits du yoga

Composé de 40 studios, le collectif #Savemyyoga proposera pendant deux jours, les 5 et 6 décembre, pas moins de 40 cours pour explorer les différentes facettes du yoga sur une plateforme en ligne mettant à l'honneur 40h de livestream.

Ce tout premier festival virtuel de yoga permettra aux adeptes de renouer avec la pratique, aux novices de s'y initier et à l'ensemble des professeurs et passionnés de retrouver leurs élèves après des semaines d'absence.

Il n'est pas nécessaire d'être un pro du yoga pour participer à ce festival virtuel : les cours sont ouverts à tous sur inscription.

Pour ce faire, il suffit de consulter le programme et de s'inscrire sur Savemyyoga et de cliquer sur "Réserver ma place" puis sur "Je Participe". Le montant de votre participation est libre mais le collectif préconise une donation comprise entre 20 et 40 € par journée.

Celles et ceux qui souhaitent participer à ce festival virtuel recevront un lien 24h avant le coup d'envoi pour profiter dès le jour J des cours, talks, séances de méditation et conférences en ligne.

En attendant, vous pouvez toujours apprendre à méditer avec Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des anneaux.