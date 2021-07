Le pouvoir des huiles végétales : le jojoba pour la vitalité de la peau et des cheveux

Si vous ne deviez en retenir qu’une pour vos rituels beauté, ce serait elle. Cette huile sera votre parfaite alliée vitalité pour les soins de l'épiderme et des cheveux.

Le jojoba, c’est un arbrisseau qui pousse dans les déserts d’Amérique du Sud. De ses graines découle une cire liquide : l’huile de jojoba que l’on désigne comme étant " l’or du désert ". Cet élixir précieux sera exclusivement réservé à des fins cosmétiques, c’est dans ce domaine qu’il délivrera tous ses pouvoirs. Cette cire unique conviendra merveilleusement bien à tous les types de peaux et pour les soins capillaires.

Les huiles végétales sont de véritables trésors de la nature et chacune d’elles renferme des vertus singulières selon la noix, le fruit ou la graine dont elle est issue. Elles sont composées d’acides gras et de vitamines qui leur confèrent de multiples bienfaits pour notre santé comme le précise J.P. Zahalka dans son "Dictionnaire complet d'aromathérapie ".

L’huile végétale de jojoba a une composition proche du sébum de la peau. Comme l'indique J.P. Zahalka, Docteur en pharmacie, le jojoba est un parfait régulateur de l’acidité de la peau, il favorise la production d’élastine et freine la perte en eau. C’est une huile végétale riche en Oméga 9 et idéale pour donner vitalité à tous types de peaux et aux cheveux.

Cette huile présente également l’avantage de très bien se conserver sans altération sur le long terme. Elle sera également une bonne huile de support pour les huiles essentielles.

Lire aussi : Quelles huiles végétales pour diluer les huiles essentielles ?

Les propriétés de l’huile de jojoba mentionnées par J.P. Zahalka, spécialiste en aromathérapie :

1. Pour la peau

protectrice

régénérante en profondeur

antirides

régulatrice de sébum (peaux grasses)

assouplissante

hydratante

revitalisante

favorise l’élasticité de la peau

2. Pour les cheveux

régulatrice du sébum (cheveux gras)

tonifiante et revitalisante (cheveux secs et cassants)

brillance

souplesse

antichute

L'huile de jojoba est indiquée pour traiter :

peaux grasses

peaux acnéiques et mixtes

peaux déshydratées

peaux ridées

cheveux secs et gras

L’huile de jojoba est unanimement reconnue comme étant l’huile de la vitalité.

Son usage type :

exclusivement par voie cutanée

Réserve :

L'huile de jojoba est à haute tolérance. Elle présente également une excellente stabilité à l’oxydation et aux hautes températures comme le précise lacompagniedessens.fr, ce qui lui confère une qualité précieuse.